Ustermer Violinist gewinnt Brahmswettbewerb

Simon Wiener, der bereits als zwölfjähriger Bub für den Ustertag engagiert wurde, hat den internationalen Brahmswettbewerb in der Kategorie Violine gewonnen. Der Ustermer studiert momentan an der Zürcher Hochschule der Künste.

Der Brahmswettbewerb, der sich an Musiker unter 40 Jahren richtet, ist in der Klassikszene bekannt und respektiert, die Jury setzt sich aus hochkarätigen Kammermusikern aus aller Welt zusammen.

Simon Wiener hatte dieses Jahr bereits am Leopold Mozart Wettbewerb den Sonderpreis der Kritikerjury erhalten, mit folgender Begründung seitens der Jury: «Seine Leidenschaft durch die Musik zu kommunizieren, seine musikalische Intelligenz und Ausdrucksstärke, seine sehr persönliche Herangehensweise an die Komponisten und seine Wahl des Repertoires machten uns die Wahl leicht. In der Hoffnung, in Zukunft noch viel mehr von ihm zu hören, verleihen wir den Kritikerpreis an Simon Wiener.»