Hat Dübendorf ein Gangproblem?

Die Stimmung in Dübendorf ist aufgeheizt. Nach den Ausschreitungen vom Wochenende, in deren Verlauf Jugendliche Polizisten mit Steinen bewarfen, kam es am Montag zu einem Überfall auf einen Reporter von züriost. Dieser war gerade dabei, eine Videoumfrage über die vergangenen Gewalttaten zu drehen, als er von drei vermummten jungen Erwachsenen hart angegriffen wurde.

Dem betroffenen Journalisten geht es inzwischen wieder gut. Er hat keine schwereren Verletzungen erlitten. Nur die Bilder des Gewaltakts schwirren ihm noch immer durch den Kopf.