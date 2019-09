Züriost-Reporter tätlich angegriffen

Heute Mittag wurde ein Reporter von Züriost am Bahnhof Dübendorf tätlich angegriffen, als er dort eine Videoumfrage zu den Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende drehen wollte. Dabei wurde er von unbekannten Tätern mit Schlägen eingedeckt und ihm wurde die Kamera entwendet.

In der Nacht auf Samstag war es am Bahnhof Dübendorf zu Ausschreitungen gekommen. Polizisten wurden mit Steinen beworfen, später wurden auch Feuerwerkskörper gezündet und Abfallkübel in Brand gesteckt. Schliesslich waren mehrere Dutzend Polizeibeamte in Kampfmontur im Einsatz, Augenzeugen sprachen von einem Katz-und Maus-Spiel. Sieben Personen wurden verhaftet.

Zweifel an Einschätzung

Die Festgenommenen seien inzwischen aus der Haft entlassen worden. Die weiteren Hintergründe zur Tat seien noch Gegenstand von Ermittlungen. Eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich sagte heute auf Anfrage von züriost, dass es sich bei einem Grossteil der Täter um Dübendorfer handle.

Ihr zufolge handelt es sich beim Bahnhof Dübendorf nicht um einen besonderen Brennpunkt, der für ähnliche Szenen, wie jene vom Wochenende, bekannt ist. Der Angriff auf den Videojournalisten von heute Mittag weckt allerdings Zweifel an der Richtigkeit dieser Einschätzung. Ausführlicher Bericht folgt.