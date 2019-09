Dirigent erreicht Podestplatz

Alle drei Jahre haben junge Dirigenten die Möglichkeit, sich am Schweizerischen Dirigentenwettbewerb einer Fachjury zu präsentieren. Vom 4. bis 7. September fand in Baden der Wettbewerb zum neunten Mal statt. Dabei konnte Raphael Honegger, der Dirigent der Musikgesellschaft Fehraltorf (MGF), den zweiten Platz für sich gewinnen. Besser war einzig noch Dirigent Théo Schmitt aus Palézieux (VD).

Die Musikgesellschaft Fehraltorf ist seit ihrer Gründung im Jahre 1892 ein Blasorchester in Harmoniebesetzung, in welchem Holz- und Blechblasinstrumente gleichermassen vertreten sind. Unter der Leitung von Raphael Honegger umfasst sie rund 40 Aktivmitglieder, die zwischen 16 und 65 Jahre alt sind. Die nächste Schnupperprobe findet am 26. September um 20 Uhr im Alten Schulhaus Fehraltorf statt. Am Samstag, 12. September, spielt die MGF um 15 Uhr im Herrenbaumgarten am Herbstmarkt Grüningen.

Seit März proben die Jugendlichen der MFG-Talents unter der musikalischen Leitung von Melvin Henschel. Einen ersten gemeinsamen Auftritt hatte die Gruppe am Dorffest Fehraltorf. Wer mitmachten möchte, meldet sich bei René Weber, Telefon 043 488 06 32. Weitere Informationen zur MGF online unter www.mg-fehraltorf.ch.