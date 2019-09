Das sagt der Dübendorfer Stadtpräsident

«Ob es sich bei den Tätern nun um Dübendorfer oder um Auswärtige handelt – ein solches Verhalten ist nicht tolerierbar und wird weiterverfolgt», sagt der Stadtpräsident. Die Stadt und die zuständigen Polizeistellen würden nun prüfen, ob im Umfeld des Dübendorfer Bahnhofs zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen nötig seien.

Jedes Wochenende aufs Neue

Gemäss einer Verkäuferin eines Lebensmittelladens am Bahnhof kommt es hier jedes Wochenende zu Problemen. Sie berichtet von «Unruhe und frechen Sprüchen», allerdings nicht nur von Jugendlichen, wie sie betont.

Taxifahrer Sefer Asani ist Tag und Nacht in der Region unterwegs. Während den Ausschreitungen vom Wochenende wartete er am Bahnhof auf Kundschaft. «An den meisten Bahnhöfen ist nachts an den Wochenenden viel los», sagt er. «Aber egal, ob in Opfikon, Kloten oder Uster - nirgends ist die Situation so schlimm wie am Bahnhof Dübendorf.»

Er spricht von regelmässigen Lärmexzessen, Sachbeschädigungen und Pöbeleien. Sein Kollege Naim Rexhepi pflichtet ihm bei. Extrem sei die Situation jeweils, wenn ein Nachtzug aus Zürich ankomme: «Wenn die betrunkenen Leute lärmend aussteigen, ist das wie eine Explosion.» Lärmklagen waren auch der Auslöser für die Ausschreitungen vom Samstag.

Grossteil der Täter kommt aus Dübendorf

Gemäss Kantonspolizei wurden die Festgenommenen vom Wochenende inzwischen aus der Haft entlassen. Die weiteren Hintergründe zur Tat seien noch Gegenstand von Ermittlungen, heisst es.

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich sagte heute auf Anfrage von züriost, dass es sich bei einem Grossteil der Täter um Dübendorfer handle. Ihr zufolge handelt es sich beim Bahnhof Dübendorf nicht um einen besonderen Brennpunkt. Der Angriff auf den Reporter vom Montagmittag lässt indes Zweifel an der Richtigkeit dieser Einschätzung aufkommen.