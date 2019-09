Auf Erkundungstour durch die Thurauen

Es summt und surrt. Von irgend­woher ist das Quaken von Frö­schen zu hören. Wer Glück hat, kann auch einmal einen Blick auf einen Eisvogel oder einen Biber erhaschen. Die Thurauen im Nordwesten des Kantons Zürich, unweit der Grenze zu Deutsch­land, sind ein lebendiges Naherholungsgebiet. Viele Velofah­rer sind entlang des Rheins unterwegs, und auch für Wande­rer gibt es zahlreiche Wege und Pfade durch die Auenlandschaft. Jung und Alt entdecken hier gemeinsam die Lebensräume von Insekten und Tieren, die anders­wo teilweise keine Heimat mehr finden, oder sie erfreuen sich einfach an der Pflanzenwelt und der Natur entlang des Rheins und der Thur.

Von Rafz oder Henggart aus sind die Thurauen bequem mit dem Bus erreichbar. Vorbei an den für das Zürcher Weinland typischen Riegelhäusern und durch weite Felder geht es bis Flaach. Etwas ausserhalb des Orts, gleich neben der Badi und dem Campingplatz, liegt das Naturzentrum Thurauen. Ein Restaurant befindet sich auf dem Gelände. Wer nicht nur Erholung, sondern auch Wis­senswertes über die Auenland­ schaft sucht, startet oder beendet seinen Ausflug in die Thurauen am besten hier im Naturzentrum.

Informativ und Interaktiv

Seit der gross angelegten Renatu­rierung der letzten fünf Kilome­ter des Flusslaufs der Thur, die 2017 abgeschlossen wurde, informiert das Naturzentrum über das Projekt. In einer interaktiven Ausstellung und einem Erlebnis­pfad im Aussenbereich werden die Massnahmen erklärt, die für die Schaffung von mehr Lebens­räumen für die Tiere und für bes­seren Hochwasserschutz für die umliegenden Ortschaften ergrif­fen wurden. Ausserdem zeigt das Naturzentrum die verschiedenen Lebewesen, die mit etwas Glück und je nach Jahreszeit in den Thurauen zu sehen sind.