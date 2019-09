Dübendorfer Jugendliche liefern sich Scharmützel mit der Polizei

Kurz vor Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich beim Bahnhof Dübendorf rund 20 lärmende Jugendliche aufhielten.

Die ausgerückten Patrouillen seien bei ihrer Ankunft sofort mit Steinen beworfen worden, so dass sie sich zurückziehen und Verstärkung anfordern mussten, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge lieferten sich die Jugendlichen an verschiedenen Orten in Dübendorf Scharmützel mit der Polizei. Dabei setzten sie Feuerwerkskörper und Pyros ein und steckten Abfallcontainer in Brand. Die Polizisten und deren Fahrzeuge griffen sie immer wieder mit Steinen an, dabei wurden die Autos der Kantonspolizei sowie der Stadtpolizei Uster teilweise beschädigt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verletzt wurde niemand, die Polizei konnte aber sieben der Krawallmacher festnehmen. Dabei handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren aus der Schweiz, Syrien, Spanien, Serbien und der Türkei.

Genaueres lässt sich über die Beweggründe der verhafteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch nicht sagen, wie Rebecca Tilen, Mediensprecherin der Kantonspolizei, auf Nachfrage erklärt. «Die Befragungen laufen noch.» Ob und wie lange die Beteiligten in Haft bleiben, könne man erst morgen beantworten.

Sie werden wegen Landfriedensbruch, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und diverser anderer Delikte angezeigt, schreibt die Kantonspolizei.

Neben der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Uster standen auch die Stadtpolizei Dübendorf, Gemeindepolizei Wallisellen und die Feuerwehr Dübendorf im Einsatz.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen und Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter Telefon 044 247 22 11 mit der Kantonspolizei in Verbindung zu setzen.