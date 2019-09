Ein Hauch von Costa Rica in Uster

Die 16-jährige Adriana ist die jüngste von zehn Geschwistern und lebt in einem kleinen Bergdorf in Costa Rica. Sie besucht gerade das letzte Schuljahr, danach will sie studieren. Sie ist Teil des Circo Fantazztico aus Costa Rica, der Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen eine Freizeitbeschäftigung bietet. Momentan tourt die Truppe durch Europa und macht am Wochenende Halt in Uster.