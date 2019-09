Das ist der neue Reitstallbesitzer in Rüti

Rund vierzig Jahre hat Heinrich Honegger mit seiner Frau Yvonne das Gestüt Moos in Rüti betrieben. Die Anlage war sowohl für ihre Reitschule und die eigene Zucht im Oberland bekannt. Mit dem Angebot ist nun allerdings Schluss. Im Juni beschloss Honegger, mit 63 Jahren in Pension zu gehen. «Sein Lebenswerk» gab er in neue Hände – mit gemischten Gefühlen. «Aber irgendwann ist es an der Zeit, aufzuhören», sagt er.