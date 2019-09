«Wir machen Krüger-Musik. Sie lässt sich nicht schubladisieren.»

Uwe Krüger befindet sich gerade im Theater11 in Oerlikon, als er an diesem Mittwoch das Telefon abnimmt. Seine Band, die «Kruger Brothers» (siehe Box), spielt dort am Abend ein Konzert mit den Volksmusikern Maja & Carlo Brunner. Der Terminkalender der Kruger Brothers ist voll. Heute Freitag geht es nach Bern, am Samstag spielen sie in Uznach und am Sonntag sind sie im Dürtner Hasenstrick zu Besuch.