Feiern in Dirndl und Lederhosen - schon jetzt?

Weisswürste, Bier, Dirndl und Lederhosen – das Oktoberfest, der Traditionsanlass aus München, hat in der Schweiz längst Fuss gefasst. So auch in diversen Oberländer Gemeinden, zum Beispiel im Russiker Weiler Madetswil oder in Fehraltorf.

«Wir brauchten eine Idee für eine Abschlussparty.» Silvan Lämmle, Mitorganisator des Oktoberfests in Madetswil und CEO von Panolin