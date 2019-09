«Die Haltestelle ist ein Relikt aus alten Zeiten»

Wer an der Haltestelle «Schlyffi» in Niederuster den Bus zum Bahnhof nehmen will, muss früh aufstehen. Hier fährt nämlich nur einmal pro Tag ein Bus – und dies um 5.48 Uhr. Für Gemeinderat Paul Stopper (BPU) ist dies ein Grund, eine Anfrage an den Stadtrat zu richten: Er spricht von «Jux-Haltestelle». Und will unter anderem wissen, wie viele Personen am frühen Morgen jeweils an der Schlyffi in den Bus der Linie 817 einsteigen und ob der Stadtrat bereit wäre, die Frequenz der Haltestelle zu erhöhen.