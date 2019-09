Brand in Wetziker Mehrfamilienhaus

Nachdem gestern Mittwoch kurz vor Mitternacht eine Meldung wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Poststrasse in Wetzikon einging, rückte die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben mit mehreren Fahrzeugen aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Das Grossaufgebot wäre aber gar nicht nötig gewesen.

Vor Ort konnte lediglich ein Mottbrand eines Kehrrichtsackes auf einem Balkon festgestellt werden. Die ebenfalls ausgerückte Kantonspolizei hatte diesen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, so dass diese noch den Brandherd kontrollierte und anschliessend wieder abrückte.

Neben Kantonspolizei und Feuerwehr wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen aufgeboten. Verletzt wurde niemand.