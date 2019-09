Ansturm auf Sushi und Hamburger

Mit «Nooch Asian Kitchen» und «The Butcher» haben heute Mittag zwei weitere Restaurant-Ketten in Uster eröffnet. Zur Feier des Tages wurden um 11.30 Uhr je 100 Sushiboxen und 100 Hamburger gratis an die Gäste verteilt, die bereits vor 11 Uhr an der Bankstrasse Schlange standen.