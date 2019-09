Wo die Längg zur Partymeile wird

Die Bauarbeiten der Siedlung «Tamaris» an der Talgartenstrasse in Illnau sind seit knapp einem Jahr im Gang. Bis anhin war da auch ein Teil des Lunaparks während des Chilbi-Wochenendes stationiert. Für die diesjährige Ausgabe des Traditionsanlasses musste das Organisationskomitee umdisponieren. Für das eingespielte Team rund um Präsident Ueli Fürst kam die Nachricht nicht unerwartet: «Wir wussten seit drei Jahren, das wir den Platz nicht auf ewig nutzen können», sagt die Kommunikationsverantwortliche Ursi Sträuli. Eine Lösung hat das OK denn auch schnell gefunden.