Wir wüssten wie...

Wir alle werden nicht jünger und das Thema Altersheim ist bereits in meinem Umfeld an gewissen Abenden mit Freunden ein Thema, wenn auch eher zum Spass. An besonders lustigen Abenden, sind wir uns einig, dass wir alle mal ins selbe Heim gehören würden und den Laden eines Tages ordentlich rocken werden. Spiele-Abende, auf ein paar Dinks zum Zimmernachbar, im Gang mit der besten Freundin über die Neuen lästern, Pizza bestellen und uns von vorne bis hinten bedienen lassen und das beste: juhuiii putzen und waschen müssen wir auch nicht mehr.