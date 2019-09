Eine Leichtverletzte in Rapperswil

Auf der Holzwiesstrasse in Rapperswil kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos. Eine 73-jährige Autofahrerin sei von Rüti herkommend in Richtung Rapperswil gefahren, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit. Den stockenden Verkehr vor sich bemerkte die Frau zu spät. Auf der Höhe des Vita Parcours prallte ihr Fahrzeug gegen das stillstehende Auto einer 22-Jährigen, welches wiederum gegen jenes eines 34-jährigen Mannes vor ihr gestossen wurde.

Beim Aufprall lösten sich Teile des Fahrzeugs der 73-Jährigen. Diese wurden dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kamen unter das Auto einer entgegenkommenden 57-jährigen Fahrerin und beschädigten dieses.

Es entstand ein Sachschaden von 7500 Franken. Leicht verletzt wurde die 48-jährige Mitfahrerin der 22-Jährigen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.