Dieses Dach vereinigt alle Zimmermanns-Finessen

Anfang April klaffte noch eine Baugrube an der Stelle, wo der alte Gasthof Sternen bis im Dezember 2016 stand. Die historische Gastwirtschaft war damals bis auf die Grundmauern abgebrannt. Jetzt ragt der neue Sternen bereits soweit in die Höhe, dass die Zimmerleute in diesen Tagen der Dachstuhl montieren können.