Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wasserqualität

29 von 92 Messungen in Grundwasserfassungen haben erhöhte Werte für Pestizidrückstände gezeigt. In der Region sind in erster Linie Pumpwerke in Pfäffikon, Russikon und Gossau betroffen (wir berichteten). Das Problem dabei lautet Chlorothalonil. Ein Fungizid, das in den 1970er-Jahren in der Schweiz zugelassen wurde. Es soll Gemüse, Getreide, Trauben und Zierpflanzen vor Pilzkrankheiten schützen. Es gilt jedoch als krebserregend.