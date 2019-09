Stadt Uster empfängt Jeannine Gmelin

Zwar reichte es für Jeannine Gmelin an der Ruder-Weltmeisterschaft in Linz-Ottersheim zu keiner Medaille. Durch den Finaleinzug konnte sich die Ustermer Skifferin aber das Olympia-Ticket für Tokio 2020 sichern. Für Gmelin sind es nach 2016 die zweiten Olympischen Spiele.

Gmelin, die in Uster geboren und zusammen mit ihren Geschwistern aufgewachsen ist, hat ihre Karriere beim Ruderclub Uster gestartet. «Dank ihren sportlichen Höchstleistungen hat Jeannine Gmelin den Namen Uster in die Welt hinausgetragen», schreibt die Stadt weiter. Aus diesem Grund wurde Gmelin gestern an einer kleinen Feier von Stadtpräsidentin Babara Thalmann (SP) und Stadträtin Karin Fehr (Grüne) empfangen.