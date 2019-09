ProBon oder so

«Wänd Si no d’ ProBon?» – Die Frage wird in Fachgeschäften oft gehört. Bei einem «Ja» klebt man diese dann in einen Kartonumschlag und kann bei voller Seite für zehn Franken einkaufen. Praktisch eigentlich. Und sympathischer als die elektronischen Karten der Grossverteiler, die nur wissen wollen, wie meine Einkaufsvorlieben – oder besser Gewohnheiten – sind, um mich gezielt zu bewerben.