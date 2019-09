Letzte Chance für Gruselfans

Die Wettbewerbsbedingungen



In der persönlichen Auslegung des Themas «Horror» sind dem Verfassenden keine Grenzen gesetzt. Die gibt es nur bei der Länge: Bis zu 5000 Zeichen lang (inklusive Leerzeichen) darf die Geschichte sein. Auch dieses Jahr werden alle Geschichten von einer kompetenten Jury bewertet.



Am finalen Gala-Abend am 12. Dezember im Stadthofsaal Uster kürt das Publikum per SMS-Voting aus den drei besten Geschichten der Youngsters bis 16 Jahre, sowie den fünf besten Texten der Erwachsenen die beiden Schreibstars 2019. Allen acht Finalisten winken Barpreise im Gesamtwert von 3800 Franken. Die besten 50 Geschichten erscheinen wieder in einem Buch, das allen Teilnehmenden am Final-Event kostenlos abgegeben wird.



Machen Sie mit! Schicken Sie uns Ihre Horrorgeschichte mit Altersangabe und vollständiger Adresse des Autors bis 9. September an schreibstar@zol.ch oder per Formular.