Eine Bushaltestelle nur für Frühaufsteher

Wer von der Haltestelle «Schlyffi» in Niederuster den Bus zum Bahnhof nehmen will, muss früh aufstehen. Hier fährt nämlich nur einmal pro Tag ein Bus der Linie 817 – und dies um 5.48 Uhr. Für Gemeinderat Paul Stopper (BPU) ist dies ein Grund, eine Anfrage an den Stadtrat zu richten: Er spricht von «Jux-Haltestelle». Und will unter anderem wissen, wie viele Personen am frühen Morgen jeweils an der Schlyffi einsteigen oder ob der Stadtrat bereit wäre, die Frequenz der Haltestelle zu erhöhen.