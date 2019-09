Anna Maria ist auf dem zweiten Platz

Anna Maria – in der Sendung duzen sich die Kandidatinnen und Kandidaten – empfängt ihre Gruppe in farbiger Tracht an der Töss. «Stimmt, die Tracht kommt nicht von hier», beantwortet sie die Frage von Peter. Der Landwirt hat auf Anhieb erkannt, dass es kein Zürcher Kleidungsstück ist. «Sie ist aus Luzern», so wie ursprünglich auch Anna Maria.