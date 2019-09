Wiesendangen gehört neu dem Zivilschutz Eulachtal an

Es war eine ganz klare Sache. Die Gemeinde Wiesendangen wird ab 2020 der Zivilschutzorganisation (ZSO) Eulachtal angehören. So haben es die Stimmbürger von Schlatt, Elgg, Elsau, Hagenbuch und Wiesendangen am Sonntag an der Urne entschieden.

Die Ja-Stimmen-Anteile betrugen dabei in allen Gemeinde über 94 Prozent. In Schlatt sagten lediglich zwei Abstimmende Nein zur entsprechenden Änderung der Zweckverbandsstatuten.

Kosten sinken