Schon wieder ein happiger Unfall an Ottiker Kreuzung

Dieselbe Strasse, ein ähnliches Ereignis: Am Sonntagabend kam es an der Kreuzung Bönler-/Hasenacherstrasse in Ottikon zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Die Kollision forderte laut Feuerwehr Gossau einen Verletzten, der zur Kontrolle ins Spital gebracht wurde. Zudem sei aus einem der verunfallten Personenwagen Öl ausgelaufen, das die Feuerwehr binden musste.

Die Feuerwehr selber schreibt, dass sich der Unfall exakt an der selben Stelle ereignete, wie dies anfangs August schon mal der Fall war. In einem ebenfalls beträchtlich schweren Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto verletzte sich damals der Lenker des Lieferwagens leicht.