Königin der Elektromotiven zu Gast in Bauma

Sie geniesst längst Kultstatus – und dies nicht nur in Eisenbähnler-Kreisen: Die Lokomotive der Baureihe Ce 6/8, wie es im Fachjargon heisst. Im Volksmund besser bekannt ist die Maschine der Schweizerischen Bundesbahnen als «Krokodil». Über 50 der knallgrünen Gefährte wurden ursprünglich ausgeliefert, viele davon wurden auf der Gotthardstrecke eingesetzt.

Eine dieser legendären Loks ist am Sonntag am Bahnhof Bauma eingefahren. Der Grund: Der Verein «Krokodil 14305» hat dem Dampfbahnverein Zürcher Oberland mit seiner in Olten stationierten Ce6/8’’’ einen Besuch abgestattet.