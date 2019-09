«Ich hätte Bryan Adams‘ Handynummer»

Man nenne ihn den Partykönig des Oberlands, sagt Moderator Stefan Nägeli über seinen Lunch-Talk-Gast. Neben ihm steht Päde Hofstetter, Inhaber des «Pirates» und Veranstalter des Rock the Ring – nebst vielem anderem. Und der wiegelt ab. Er veranstalte zwar Partys, doch das bedeute nicht, dass sein Leben eine grosse Party sei.

Eigentlich eher im Gegenteil. «Meine Work-Life-Balance habe ich nicht im Griff», räumt er offenherzig ein. Sein bester Trick – und offenbar funktioniert nicht mal der: «Das Handy abschalten». Er besitze ein kleines Alphüttli mit Handy- und Internetverbot. «Jeder Mensch braucht diese Zeit. Ich respektiere das auch bei meinen Mitarbeitern.»

«Die Zeit mit den Kindern ist mir sehr wichtig.» Päde Hofstetter, Rock-the-Ring-Veranstalter

In der Fragerunde nach dem Lunch-Talk verrät er dem Publikum auch, dass er morgens um 5 Uhr aufsteht, damit er abends um 18 Uhr am Znachttisch der Familie sitzen kann, bevor er anschliessend nochmals ein paar Stunden weiterarbeitet. Work-Life-Balance ist wohl tatsächlich ein bisschen anders. «Aber die Zeit mit den Kindern ist mir sehr wichtig.»

Per Google Earth zu Rock the Ring

Nägeli befragt Hofstetter zur Entstehung des Festivals Rock the Ring. «Ich hatte schon länger gesagt, dass das Oberland mal etwas richtig Grosses braucht», antwortet der. Und um die Wo-Frage zu klären sei er auf dem Computer über Google Earth geflitzt und am Betzholzkreisel hängen geblieben. «Das ist abseits vom Siedlungsgebiet und von der Grösse her ideal», sagt er.

«Meist sind nicht die Künstler mühsam, sondern ihre Tourmanager.» Päde Hofstetter

So habe er ein Konzept geschrieben und sei beim Hinwiler Gemeinderat vorstellig geworden. «Die kannten mich schon und waren recht offen für meine Idee. Sie sagten: Wenn nicht dort, wo denn sonst?» Die Bewilligung hätte er schon 2013 im Sack gehabt, doch die Bands hätten gefehlt – so startete er halt ein Jahr später.

Queen hatten den giftigsten Manager

Nägeli will nun wissen, wie das mit dem Booking geht. Ob er den Bryan Adams einfach anrufe und frage, ob er kommen wolle. Hofstetter witzelt: «Seine Handynummer hätte ich tatsächlich. Aber das läuft natürlich nicht so.» Er erörtert den Prozess über Booking-Agenten in London, was Nägeli zur Frage bringt, wer denn der bislang mühsamste Künstler war.