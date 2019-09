«Wir können nicht klagen»

Rund 37‘000 Besucher haben in diesem Jahr die 47. Ausgabe der ZOM besucht. Es ist eine Bilanz, die Messeleiter und Geschäftsführer der Zomag AG Andreas Künzli fröhlich stimmt. «Es sind zwar etwas weniger Leute als im letzten Jahr. Das hat aber hauptsächlich mit dem Wetter zu tun», sagt er. Die heissen Temperaturen am Wochenende hätten die Leute eher in die Badi gezogen. So erschien die Mehrheit vorwiegend am Abend.