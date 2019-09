Komplexe Klangbilder im Hotzehuus

Der Schlagzeuger Pierre Favre spielte am Samstag im Hotzehuus in Illnau vor gut 50 Besuchern. «Poetry in Motion» hiess sein Programm, das er im kleinen aber feinen Rahmen des Kulturforums Illnau-Effretikon spielte.

Der bekannte Schlagzeuger ist Klangmaler, Geschichtenerzähler, Improvisator und ein Poet der Perkussion. Aus der Stille heraus entwickelt er zarte Klanggebilde voller Spannung, denen die Zuschauer gebannt zuhören. Dementsprechend gefällt der Abend dem Publikum sehr gut und es applaudiert freudig.