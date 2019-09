Die Pfäffiker Weihnachtsbeleuchtung ist bestellt

Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken flossen dabei in die Spendenkasse. Wie Mitinitiant Lukas Steudler mitteilt, kamen alleine an diesem Tag rund 3200 Franken zusammen: «Ein spezieller Dank geht an die Sponsoren der Metzgerei Hotz, der Brauerei Uster und der Bäckerei Schneiders Quer sowie dem tatkräftigen Einsatz der Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins.»

Die Finanzierung der neuen Weihnachtsbeleuchtung konnte damit termingerecht sichergestellt werden. Die Bestellung für die Lichtervorhänge sei bereits ausgelöst worden, damit die Beleuchtung pünktlich zur Adventszeit erstrahlen kann. (lcm)