«Alle fünf Jahre ist die Freude umso grösser»

Alleine 1500 Besucher zählte am Samstag alleine die grosse Rutschbahn am Dorffest Fehraltorf. Insgesamt zog das Fest rund 6000 Besucher pro Tag an. Am Freitagabend hatten zwei Schulklassen die Feierlichkeiten mit dem «Fehraltorfer Lied» den Startschuss markiert.