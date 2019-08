Gossauer macht Berufkraut im Kantonsrat zum Thema

Er ist überzeugt, dass ein gemeinsamer Kraftakt in Kombination mit dem Verkaufsverbot gewisser invasiver Neophyten den Erfolg bringen könnte. Dies «mit weniger Kosten» – und der Möglichkeit einer steuerbaren Entwicklung der einheimischen Flora.

«Der gemeinsame Kampf funktioniert aber nur dort, wo auch alle gemeinsam an einem Strick ziehen.» Daniel Wäfler (SVP), Kantonsrat Gossau

In seiner Anfrage nimmt Wäfler Bezug auf das Pilotprojekt «gemeinsam gegen Neophyten». Es sieht einen räumlich und zeitlich koordinierten Kampf gegen die invasiven Pflanzen vor; mit wenig Aufwand und geringen Kosten. «Der gemeinsame Kampf funktioniert aber nur dort, wo auch alle gemeinsam an einem Strick ziehen», so Wäfler.

«Grosse Ansammlungen» im Staatswald

Gemeinden wie etwa Gossau nähmen die Problematik sehr ernst und unterstützten die Landbesitzer gegen die Neophyten. Doch fahre man durchs Land oder spaziere man durch den Staatswald, so fielen einem insbesondere auf kantonalen und kommunalen Flächen grössere Ansammlungen von Neophyten auf. «Der Massnahmenplan muss konsequent umgesetzt werden. Bund, Kanton, Gemeinden und Private sollten mit vereinten Kräften den Neophyten zu Leibe rücken.»

Wäfler will vom Regierungsrat deshalb wissen, ob er für die Flächen des Kantons ein Pflegeregime eingerichtet hat, das diese frei von invasiven Neophyten hält. Er will auch wissen, ob er Gemeinden im Kampf gegen die Pflanzen unterstützt.

Gar ein Haftpflichtfall?

Weiter wundert er sich, ob dem Kanton ein Haftpflichtfall oder eine Schadenersatzpflicht entsteht, wenn seine mit Neophyten «verseuchten» Flächen jene der Landwirtschaft befielen. Dies, zumal den Bauern die Kürzung oder Streichung von Direktzahlungen droht, wenn auf ihren Wiesen invasive Neophyten wie das Berufkraut blühen (wir berichteten).

«Sollte dieser Vorstoss nicht fruchten, sind weitere dazu geplant.» Daniel Wäfler

Mit einer Frage wirft er dem Regierungsrat gar implizit vor, mit seinem Umgang mit Neophyten auf Naturschutzgebiet gegen die Freisetzungsverordnung zu verstosen.

Von seinem Vorstoss erhofft er sich ein Umdenken beim Regierungsrat, respektive ein härteres und umfassenderes Vorgehen gegen Berufkraut und Co. Und: «Sollte dieser Vorstoss nicht fruchten, sind weitere dazu geplant.»