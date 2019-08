«Z’Fehraltorf, da ischs ois eifach wohl!»

Nach einer fünfjährigen Pause war es am Freitagabend wieder so weit: Auf der Openair-Bühne wurde das Fehraltorfer Dorffest pünktlich um 18 Uhr eröffnet. In diesem Rahmen sangen die Schulklassen von Martin Apitzsch und Aline Bosshard das Fehraltorfer Lied vor – ein Song, in dem das Dorf vorgestellt wird.