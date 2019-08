Schulklassen eröffnen Fehraltorfer Dorffest

«Z’Fehraltorf, da sind mir dehei, da ischs ois eifach wohl!» Die Stimmen der singenden Schüler dringen durch die Klassenzimmertür. Im Inneren des Schulzimmers P108 im Schulhaus Heiget in Fehraltorf stehen zwei sechste Klassen in einem Halbkreis und singen. Lehrer Martin Apitzsch begleitet die Schüler mit der Gitarre. Was wie eine normale Musikstunde aussieht, sind Vorbereitungen für das Fehraltorfer Dorffest, das am kommenden Wochenende stattfindet (siehe Box).