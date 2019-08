«Hier durchzufahren ist wie russisches Roulette»

Marco Burn steht am Strassenrand und schüttelt den Kopf. «Das ist doch dämlich», findet der 35-Jährige. Er meint die sogenannte Trottoirnase, die letztes Jahr an der Ecke Heusbergstrasse/Männetsrietstrasse gebaut wurde. Schon vorher sei hier eine solche gewesen, diese sei aber nicht so breit gewesen.

«Ich weiss nicht, was sich die Tiefbauingenieure hier überlegt haben.»

Marco Burn aus Wetzikon