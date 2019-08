Bäretswiler Geburtshaus muss um Leistungsauftrag bangen

Das Wichtigste in Kürze

Die kantonale Gesundheitsdirektion macht viele Unzulänglichkeiten im Geburtshaus in Bäretswil aus

Nun will sie ihm den Leistungsauftrag entziehen

Das Geburtshaus hält diese Drohung für willkürlich



Ärger fürs Geburtshaus in Bäretswil. Um seinen Leistungsauftrag der Gesundheitsdirektion zu behalten, muss es mit Spitälern kooperieren. Doch das Spital Wetzikon hat bei der Direktion reklamiert, dass diese Kooperation alles andere als gut funktioniere.

Die Gesundheitsdirektion habe daraufhin 20 Fälle untersuchen lassen, in denen Mutter und Kind vom Geburtshaus in ein Akutspital kamen. Beurteilen liessen sie dies von einer unabhängigen Gynäkologin und einer Hebamme. «Das Gutachten ergab eine Reihe von Unzulänglichkeiten», ist einem Regierungsratsprotokoll zu entnehmen.

Dies sind die kritisierten Punkte:

Zu späte Verabreichung von Wehenmitteln

Mängel bei der Feststellung der Lebensfunktionen von Mutter und Kind

Mängel bei der Führung der Patientendokumentation

Ungenügende antibiotische Abschirmung von Müttern mit Streptokokken-B-Infektion. Streptokokken sind Bakterien, die verschiedene Krankheiten auslösen können.

Fehlende Dokumentation der Ablehnung einer antibiotischen Abschirmung durch die Mutter.

Aufnahme einer Mutter trotz Indikatoren, die gegen eine Geburt im Geburtshaus gesprochen hätten.

Zu späte Information des Spitals über Geburten, die zu einer Verlegung führen könnten.

Ausgebliebene oder verspätete Rücksprache mit dem Spital zum richtigen Zeitpunkt der Verlegung.

Mit diesen Unzulänglichkeiten konfrontiert, habe das Geburtshaus wohl einige Verbesserungen in die Wege geleitet. «Im zentralen Punkt aber – der Verbesserung der Kooperation mit dem Verlegungsspital – zeigte es weder Einsicht noch Handlungsbereitschaft», so der Regierungsrat.

Genügend Vorlauf gefordert

Der Gesundheitsdirektion zufolge ist es zwingend, dass das Geburtshaus den Zeitpunkt der Verlegung so wählt, dass das Spital «die erforderlichen Massnahmen rechtzeitig einleiten und ohne Hast durchführen kann». Es brauche Zeit, sich auf Mutter und Kind einzustellen. Ohne eine auf Vertrauen beruhende Kommunikation könne die medizinische Sicherheit von Mutter und Kind schwerwiegend gefährdet sein.

Kommunikation und Kooperation zwischen Geburtshaus und Spital bestünden derzeit gar nicht, schreibt der Regierungsrat. Deshalb stellt er dem Betrieb in Bäretswil nur noch eine befristete Bewilligung bis Ende 2020 in Aussicht. Sollte sich nichts verbessern, will er den Leistungsauftrag nicht mehr erteilen.

Verfahren um Kindstod

In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen bezeichnet das Geburtshaus diese als inhaltlich unberechtigt. Und die Androhung, den Leistungsauftrag zu entziehen, sei willkürlich. Schliesslich weist das Geburtshaus auf ein laufendes Verfahren hin, bei dem es laut «Tagesanzeiger» um den Fall eines Kindstodes geht. Die Staatsanwaltschaft will Untersuchungen wegen möglicher fahrlässiger Tötung aufnehmen, braucht dafür aber noch die Bewilligung durch das Obergericht. Dessen Entscheid ist ausstehend. Jedenfalls ist das Geburtshaus der Meinung, der Regierungsrätliche Beschluss nehme die Ergebnisse des Verfahrens vorweg.

Der Regierungsrat entgegnet, die Einwendungen seien nicht stichhaltig. Trotz offenen Resultats des Verfahrens bestünden klare Hinweise auf «erhebliche organisatorische und strukturelle Mängel des Geburtshauses».

Letzte Chance

Das Geburtshaus erfülle die Voraussetzungen an die Kooperation und Kommunikation nicht. Es habe sich zudem wiederholt geweigert, diesen Mangel zu verbessern «und auch während des Aufsichtsverfahrens keine Massnahmen getroffen, um die Kooperation zu verbessern, obwohl es ausdrücklich von der Gesundheitsdirektion dazu aufgefordert wurde.» Der kantonale Leistungsauftrag werde damit seit längerer Zeit bewusst verletzt.

Eine letzte Chance hat das Geburtshaus: Es muss bis Ende 2020 diese «Missstände» beheben, dann kann es den Leistungsauftrag behalten. Gibt es keine «massgebliche und nachhaltige» Verbesserung, so verschwindet der Leistungsauftrag per 2021 definitiv.