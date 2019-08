Jetzt sind die Kinder und Teenies am Drücker

Pizza backen, einen Ausflug unternehmen, etwas basteln: Bisher war es so, dass die Kinder in den Treff im «Galaxy» an der Storchengasse kamen – und das Programm schon feststand. «Zwar konnten die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen und Wünsche immer einbringen», sagt Cristina Rampin, die Leiterin der Kinder- und Jugendarbeit (KJAD) in Dübendorf. «Doch sie sind mir einer hohen Erwartungshaltung gekommen und haben mehr oder weniger passiv konsumiert. Alles war sehr strukturiert.»