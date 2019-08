Circus Knie verlängert Jubiläumstournée

Ein 100-Jahr-Jubliäum feiert man nur einmal dürfte sich die Familie Knie gesagt haben. Und kehrt darum für die Dernière ihrer Jubiläums-Tournée nach Hause zurück, wo am 21. März dieses Jahres alles begann. Geplant sind sechs zusätzliche Vorstellungen in Rapperswil vom 20. bis 24. November 2019, wie der Circus in einer Mitteilung schreibt. Auch die beiden Komiker Mike Müller und Viktor Giacobbo werden bei den Zusatzshows mit von der Partie sein.