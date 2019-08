«Wir haben uns selbst konkurrenziert»

Fünf Jahre ist es her, seit das letzte Dorffest Fehraltorf in den Ausnahmezustand versetzte. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Die Strassen im Dorfzentrum rund um den Bahnhof, die Kirche und das Gemeindehaus werden für den Verkehr gesperrt.

«Bei uns sollen sich alle wohlfühlen.» Fritz Schmid, OK-Präsident Dorffest Fehraltorf