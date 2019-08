Wetzikon begrüsst seinen 25‘000 Einwohner

Er ist ein waschechter Wetziker: Vor zwei Wochen wurde Ben Victory Graf im GZO Spital geboren. Gemeinsam mit seinen Eltern Jennifer und Matthias Graf wohnt er derzeit in Medikon. Am Mittwochnachmittag begrüsste ihn Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) als 25‘000. Einwohner Wetzikons. Zu diesem Ereignis erhielt Ben einen Strampler, die Eltern einen Blumenstrauss. «Das ist unsere Zukunft», sagte Rüfenacht. «Wir freuen uns besonders über junge Familien, die ihr Erwerbsleben hier verbringen und so zu einer gesunden Durchmischung der Bevölkerung beitragen.»