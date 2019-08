Fliegeninvasion auf dem Bachtelturm

«Tausende Fliegen auf dem Bachtelturm. Was geht da ab?» Ein Leser schickt diese Zeilen und mehrere Fotos eines fliegenübersäten Bachtelturms am Dienstagabend an die Redaktion. So etwas habe er noch nie gesehen, sagt er. «Auf jeder Zwischenplattform dasselbe Bild.»

Solche Fliegenplagen sind laut dem stadtzürcherischen Umwelt- und Gesundheitsschutz derzeit nicht unüblich, dies allerdings nicht unbedingt an Turmgerüsten. Sie könnten Anfang September vor allem an erhöht stehenden Häusern auftreten, heisst es in einem Merkblatt.