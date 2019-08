Auch in Pfäffikon wird demonstriert

Am Wochenende findet im Bezirk Pfäffikon zum ersten Mal eine Klimademo statt. Nachdem Tausende von Menschen jeweils in Bern, Zürich und anderen grossen Städten für das Klima streikten, finden am 31. August nun auch in diversen Oberländer Städten wie etwa Uster oder Wetzikon Demonstrationen statt. In Pfäffikon ist die Besammlung auf dem Migros-Parkplatz, danach folgt der Marsch an die Seepromenade. Die Demonstration ist von der Gemeinde Pfäffikon bewilligt.

Die Demos in der Region



Pfäffikon: 15.30 Uhr - Migros-Platz

Uster: 13.30 Uhr - Stadthaus

Wetzikon: 11 Uhr - Stadtgarten Färberwiese



«Im Bezirk Pfäffikon leben viele Menschen, die bereits jetzt von der Klimakrise betroffen sind und es in Zukunft noch stärker sein werden», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Ältere oder kranke Leute würden unter den vermehrten Hitzetagen leiden. Landwirte müssten sich mit langen Dürreperioden, vermehrt starken Regenfällen oder nassen Wintern arrangieren, es komme zu Ernteausfällen und finanzieller Not. «Gerade finanziell schwache Familien werden von den Auswirkungen stark betroffen sein», heisst es weiter. «Steigende Lebensmittel- und Wasserpreise, aufgrund der zunehmenden Knappheit, drücken aufs Budget.»

«Pfäffikergarten» als Vorzeigeprojekt

Gleichzeitig gebe es im Bezirk Pfäffikon auch bereits viele engagierte Menschen, gute Ideen und Ansätze, die es zusammen zu bringen gilt. Darunter der Gemeinschaftsgarten «Pfäffikergarten», der sich für nachhaltigen und regionalen Lebensmittelanbau engagiert, das Photovoltaik-Projekt auf dem Dach des Schulhauses Mettlen aber auch die vielen Landwirtschaftsbetriebe und Landflächen. «Sie alle bieten viel Kapital für einen klimafreundlichen Bezirk Pfäffikon.»

