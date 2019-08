Neuer Velounterstand geplant

Die SBB-Bahnhofanlagen im Ortsteil Rikon wurden vor fünf Jahren zeitgemäss umgebaut. Weil sich an diesem Bahnhof die Bahnlinien S26 und S11 kreuzen, wurde gleichzeitig mit dem Umbau eine Fussgängerunterführung samt Perronanlagen auf der Südseite des Bahntrasses realisiert.

Da sich auf dieser Seite des Bahntrassees kein Unterstand befindet, werden dort Velos ungeordnet abgestellt. Der Gemeinderat Zell will deshalb einen Velounterstand bauen lassen. Denn an sämtlichen Bahnhöfen in der Gemeinde Zell gebe es ohnehin wenige Fahrradabstellmöglichkeiten, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Gemeinde erhält Bundessubventionen



Wegen des Mangels hat der Gemeinderat im Rahmen des Agglomerationsprogramms des Bundes Ergänzungen dieser Veloabstellmöglichkeiten beantragt. Der Bund hat sämtliche Vorschläge genehmigt und als subventionsberechtigt bestätigt.

Damit auf der Südseite des Bahnhofs Rikon ein neuer Velounterstand erstellt werden kann, muss auf Land im Besitz der SBB zurückgegriffen werden. Die entsprechenden Verhandlungen mit der Bahn seien erfolgreich verlaufen, teilt der Gemeinderat mit. Auch die SBB sehe die Notwendigkeit einer Ergänzung der vorhandenen Fahrradabstellmöglichkeiten. Deshalb habe sie nach den Verhandlungen ein entsprechendes Baugesuch eingereicht.

In der Herbstsession werden die Gelder bewilligt

Die Erstellungskosten für den Velounterstand werden auf 71‘082 Franken veranschlagt. Damit auch der Kanton Zürich einen Beitrag leistet, muss der Bund die nötigen Mittel bewilligen. Dies soll voraussichtlich in der Herbstsession 2019 der Fall sein wird.

Die SBB hat einerseits die für die Ergänzung der Veloabstellmöglichkeiten nötigen Anlagen bereits bestellt und andererseits den entsprechenden Bau im Herbst 2019 in ihren Arbeitsprogrammen eingeplant. Da der Gemeinde Zell eine rasche Realisierung wichtig sei und die Kosten im Investitionsbudget 2019 bereits vorgesehen hat, wurde der Bund gebeten, einen vorzeitigen Baubeginn zu erlauben.

Die Bundesbeiträge wurden auf rund 31‘000 Franken festgelegt. Der Gemeinderat Zell hat darauf einen Kredit von 72‘000 Franken genehmigt. (tth)