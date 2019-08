Letzte Hürde im Kampf gegen die Raumnot

So sehen die Behörden dem Urnengang vom 1. September zuversichtlich entgegen. Zum Baukredit von rund 4,33 Millionen Franken betonte Gemeinderat Carlo Hächler an den Info-Veranstaltungen, dass darin die vorgeschriebene Reserve von 10 Prozent bereits enthalten ist. Ziel sei aber klar, das Vorhaben unter 4 Millionen Franken realisieren zu können. Damit bewegen sich die Kosten im Rahmen dessen, was bereits bei der Bewilligung des Projektierungskredits an der Gemeindeversammlung im September 2017 in Aussicht gestellt worden war.

Erfolg im dritten Anlauf?

Findet der Kredit an der Urne eine Mehrheit, so geht damit ein längeres Tauziehen um die Schaffung von neuen Räumlichkeiten für die Hittnauer Gemeindeverwaltung zu Ende. Bereits 1997 wies der Gemeinderat darauf hin, dass die Platzverhältnisse knapp seien. Ein Vorhaben, das benachbarte alte Sekundarschulhaus für die Zwecke der Verwaltung zu nutzen, fand beim Souverän jedoch keine Gnade. Gleich erging es 2014 dem Projekt für einen Neubau der Gemeindeverwaltung auf dem Standort des ehemaligen Sekundarschulhauses.

Die Aufstockung des Werkgebäudes ist damit der dritte Anlauf, um den prekären Platzverhältnissen der Gemeinde- und Schulverwaltung beizukommen. Damit würde die für die Verwaltung zur Verfügung stehende Fläche von heute 900 Quadratmeter auf 1215 Quadratmeter anwachsen – eine Erweiterung um 35 Prozent. Zusätzlich zum Baukredit für die Aufstockung entscheidet das Hittnauer Stimmvolk am Sonntag über einen Kredit in der Höhe von 110’000 Franken für den Bau eine Photovoltaikanlage auf dem neuen Gemeindehaus. (lcm)