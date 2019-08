Hinwil droht erneut Stau wegen Grossbaustelle

Das kantonale Tiefbauamt saniert seit April 2018 die Winterthurerstrasse und die Überlandstrasse in Hinwil (wir berichteten). Betroffen sind die Kreuzung sowie die Unterführungen vor der Bührerkreuzung. Der Verkehr vom Kreisel Betzholz in Richtung Pfäffikon wird seither durch das Dorfzentrum umgeleitet. Nun stehen die Abschlussarbeiten an – und es kommt erneut zu mehreren Verkehrseinschränkungen.

Zusätzliche Sperrungen

Am Montag und Dienstag, 2. bis 3. September, wird der neue Belag in der Wanne Hinwil auf der Fahrspur Richtung Rapperswil verlegt. Für diese Arbeiten kann der Verkehr wie bisher geführt werden.

Vom 9. bis 26. September werden die Mittelinseln und die Fundamente für die neuen Lichtsignalanlagen eingebaut. Für Fahrzeuglenker ist der Verkehr während dieser Zeit eingeschränkt. Eine Umleitung ist signalisiert.

Zusätzlich muss für den Einbau des Strassenbelags die Winterthurerstrasse in Richtung Wetzikon und Pfäffikon für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 27. September, um 20 Uhr und dauert bis am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr. Automobilisten nutzen während dieser Zeit eine Umleitung über die Überlandstrasse und durch das Zentrum von Hinwil. Der Verkehr in Richtung Kreisel Betzholz wird normal über die Winterthurerstrasse geführt.

Für einige Bauarbeiten sind Nachteinsätze und zusätzliche Verkehrseinschränkungen notwendig. Die betroffenen Anwohnenden werden darüber separat informiert.

Der Rückbau der Umleitung und der aktuellen Verkehrsführung erfolgt in Etappen. Ab Montag, 30. September, ist deshalb mit temporären Verkehrseinschränkungen zu rechnen.