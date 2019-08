Gemeinde Rüti erhält den «Swiss Arbeitgeber Award»

Die Auszeichung als «Top Arbeitgeber» lässt die Rütner Politik und Verwaltung frohlocken. «Diese hohe Wertschätzung durch unsere Mitarbeitenden zeigt, dass wir die Prioritäten richtig gesetzt haben und auf einem guten Weg sind», lässt sich Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) in einer Medienmitteilung zitieren. «Die Zufriedenheit der Angestellten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Rüti eine attraktive Gemeinde mit einer positiven Ausstrahlung nach aussen bleibt.»

Gemeindeschreiber Thomas Ziltener doppelt nach. Er verstehe den Award als Ansporn: «Rüti will sich auch als ‹Top Arbeitgeber› nicht auf den Lorbeeren ausruhen: Wir nutzen den Schwung der Auszeichnung und wollen unsere Stärken weiter ausbauen. Das heisst auch, dass wir insbesondere an denjenigen Punkten arbeiten werden, wo es noch Potenzial gibt, um auch zukünftig gute und wo möglich noch bessere Dienstleistungen für unsere Bevölkerung zu erbringen.» Gemäss Mitteilung ist es das erste Mal, dass eine öffentliche Verwaltung in der Schweiz diese Auszeichnung erhält.

Rüti auf Platz 15

Teilgenommen am Award haben Mitarbeitende von 121 Unternehmen, die sich auf vier Kategorien aufteilen. Rüti platzierte sich in der Kategorie von 100 bis 249 Mitarbeitenden auf Rang 15. Die «Jury» besteht aus 28 000 befragten Mitarbeitenden, die ihr jeweiliges Unternehmen anhand eines «wissenschaftlich fundierten» Fragebogens bewerteten.

Huber+Suhner und Vision-Inside auch ausgezeichnet

Aus der Region wurden zwei weitere Unternehmen ausgezeichnet. In der Kategorie über 1000 Mitarbeitenden ist es die Pfäffiker Firma Huber+Suhner auf Rang 3. In der Kategorie bis 99 Mitarbeitende die in der Informatikbranche tätige Vision-Inside aus Wetzikon. Sie platzierte sich sogar auf dem ersten Platz.