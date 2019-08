Detektive eingesetzt

Die Sozialbehörde in Bauma hat im vergangenen halben Jahr in mehreren Fällen Sozialinspektoren eingesetzt, um Sozialhilfeempfänger zu überwachen. Begründet werden die Überwachungen laut einer Medienmitteilung der Sozialbehörde durch widersprüchliche Aussagen, welche einzelne Sozialhilfeempfänger gemacht hätten. In drei Fällen reichte die Gemeinde gar eine Strafanzeige wegen nicht rechtmässig bezogener Sozialhilfegelder ein. In einem Fall sei es zur Verurteilung gekommen, erklärt Yves Garessus, Abteilungsleiter Gesellschaft und Soziales.