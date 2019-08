Auch Rocker müssen ihre Doodles ausfüllen

Sänger Chriss kippt das Mikrofon schräg gen Boden und singt inbrünstig hinein: «say more more more». Neben ihm nimmt Gitarrist Viero nickend die Bierdose aus der eigens für sie angebrachten Halterung am Notenständer, trinkt einen Schluck, schüttelt sich die langen Haare aus dem Gesicht, stellt die Dose zurück und lässt die Finger für ein Solo wild über sein Instrument gleiten. Seine lediglich besockten Füsse wippen im Takt.