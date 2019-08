Wald will keine weissen Wanderwegweiser

Das Wichtigste in Kürze

Schilder für Kommunale Wanderwege sollen gemäss Norm weiss statt gelb sein

Wald wehrt sich gegen diese Empfehlung

Andere Gemeinden haben mit der Empfehlung kein Problem



«Urschweizerisch» seien die gelben Wegweiser, die Wanderlustige hierzulande an ihr Ziel führen. So steht es in der Juni-Ausgabe der WAZ, der gemeindeeigenen Zeitschrift für Wald.